İnegöl\'de 6 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk, yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İbrahim Ensar K, henüz belirlenemeyen nedenle 1. katındaki balkondan düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.