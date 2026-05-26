İnegöl'de Altın Çanta Bulundu

26.05.2026 17:55
Bursa İnegöl'de unutulan çanta, 3,5 milyon TL değerinde altın ile sahibine teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki otobüs terminalinde bir bankın üzerinde unutulan, içinde 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası olan çanta, polis tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde rutin kontrol yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan bir çanta buldu. Ekipler, içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantayı unutan kişinin Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç. isimli kadın olduğu ve otobüse bindiği tespit edildi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

