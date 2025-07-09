BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine yakın buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Anızların yakılmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken; ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki konutlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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