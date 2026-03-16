İnegöl'de Bayram Denetimleri Başladı

16.03.2026 00:59
Polis, İnegöl otobüs terminalinde bayram öncesi şehirlerarası yolculukları denetliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesinde şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte polis ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat ve gerekli belgeleri kontrol edilirken, araçların trafik kurallarına uygunluğu da incelendi. Ekipler ayrıca yolculara emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, özellikle bayram tatili dönemlerinde şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun arttığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Trafik ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
