Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katının balkonunda cam silen Zeliha S. (56) dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeliha S'ye ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
Tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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