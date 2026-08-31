İnegöl'de cinayet: Kılıçhan Şahin toprağa verildi
Tartışma sonucu vurulan Kılıçhan Şahin, cenaze namazının ardından mezara defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı ev sahibi Enver Ayaz tarafından tüfekle vurularak öldürülen Kılıçhan Şahin, Cerrah Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA
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