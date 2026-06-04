İnegöl\'de Çocuk Derede Mahsur Kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde derede mahsur kalan çocuk, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı kırsal Şipali Mahallesi'nde serinlemek için dereye giren 11 yaşındaki G.K, suda mahsur kaldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen G.K, ailesine teslim edildi.
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