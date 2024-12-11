İnegöl\'de Depo Yangını Evin Bitiğine Sıçradı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı bir eve sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü

Yangın saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesinde bulunan bir depoda meydana geldi. Depodaki yangın kısa sürede bitişiğindeki 2 katlı bir eve sıçrayarak büyüdü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildii. Alevler, ekilerin 1 saatli müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Her hangi can kaybının olmadığı yangında depo ve evde maddi hasar oluştu.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),