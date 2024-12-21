Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'nde Celal A. (56) idaresindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Celal A. ile aynı araçta bulunan Habibe B. (47) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Direğe Çarpan Otomobilde 2 Yaralı - Son Dakika
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