İnegöl'de Doğa ve Bilim Etkinliği

Bursa'da İnegöl Belediyesince düzenlenen "Gel Göğe Bakalım" etkinliği, 28 Haziran'da doğa ve bilim meraklılarını buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başalan Yaylası'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, katılımcılara gökyüzü sohbetleri, planetaryum, teleskoplarla gökyüzü gözlemi gibi çeşitli deneyimler sunulacak, çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak.

Etkinlik kapsamında astronom Fevzi Çetin "Karanlığı Aydınlatan Bilgi: Astronominin Eğitim-Öğretime Katkıları", Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Unat "Göğün Altında Düşünenler: Türkiye'de Astronominin Yolculuğu", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Manav "Türk Mitolojisinden Türk Felsefesine: Evren, Gökyüzü ve İnsan" başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

Ayrıca, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Gerçek Doğa Hikayeleri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik, Astrofizik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan "Aynalardaki Yıldızlar", Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül "Matematik Konuşursa: Yaratılış, Kaos ve Sonsuzluk" konularında görüşlerini paylaşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe gelenler, çadırlarıyla konaklama yapabilecek.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bilimi ve doğayı bir araya getiren etkinliğin sadece gözlem kampı olmadığını, aynı zamanda farkındalık ve öğrenme fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu etkinlikle özellikle çocukların gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirmesini de istiyoruz. Gökbilimi, sanatla ve oyunla birleştirerek unutulmaz deneyim hazırladık." ifadelerini kullandı.