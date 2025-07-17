İnegöl'de Ehliyetsiz Motosiklet Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Ayberk B. (13) ile arkasındaki Umutcan Ş. (13) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta meydana geldi. Ayberk B.'nin kullandığı 16 BFU 850 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Erol E. (58) yönetimindeki 16 Y 6257 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Ayberk B. ile arkasındaki arkadaşı Umutcan Ş. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayberk B.'nin ailesine, 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),