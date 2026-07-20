İnegöl'de Ehliyetsiz Sürücüye 280 Bin Lira Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde sürücü ve yolcunun alkol aldığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunduğu ihbarı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 43 NK 434 plakalı otomobili trafik ışıklarında durdurarak sürücüye aracı yol kenarına çekmesi yönünde ihtarda bulundu. Sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 280 bin lira idari para cezası uygulandı.