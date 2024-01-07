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İnegöl'de El Arabasıyla Hırsızlık - Son Dakika
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İnegöl'de El Arabasıyla Hırsızlık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, el arabasıyla dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal bahçe koltuğunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl\'de El Arabasıyla Hırsızlık
07.01.2024 - 14:03,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, el arabasıyla sanayi sitesinde dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal bahçe koltuğunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak'ta meydana geldi. El arabasıyla sanayi sitesinde dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal koltukları gözüne kestirdi. Şüpheliler, iş yerinin önünde paketli halde duran koltuğu alıp, el arabasına yükleyerek uzaklaşırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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