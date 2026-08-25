İnegöl\'de geri dönüşüm deposunda yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan depoda çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Depodan yükselen yoğun duman ise apartmanı sardı. Dumanı gören apartman sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.