İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın, İtfaiye Eri Yaralandı

15.08.2025 23:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında itfaiye eri Hüseyin E. düştü, ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye aracından düşer itfaiye eri Hüseyin E. (28), ağır yaralandı.

İnegöl- Bursa karayolu üzeri Akhisar Mahallesi mevkisinde faaliyette bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geri dönüşüm tesisindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

İTFAİYE ERİ AĞIR YARALANDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin E., dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düştü. Yaralı itfaiye eri olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

