İnegöl\'de Hayvan Çiftliğinde Yangın: 580 Hayvan Telef Oldu

15.03.2026 22:54
İnegöl'de bir çiftlikte çıkan yangında 580 hayvan öldü, 100 küçükbaş ile 1 büyükbaş kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 250'si tavuk, 150 civciv ve 180'i kaz olmak üzere toplamda 580 hayvan öldü. Yangından yaklaşık 100 küçükbaş ile 1 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde çıktı. İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğe yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz öldü.

Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

