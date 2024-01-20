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İnegöl'de İnşaattan Düşen Azerbaycanlı Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de İnşaattan Düşen Azerbaycanlı Yaralandı

İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Azerbaycanlı Mırduvud Mıryusuroglu yaralandı. Mıryusuroglu'nun parasının bitmesi üzerine iş aramaya başladığı ve kaza sonucu sol bacağının kırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:16
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Mırduvud Mıryusuroglu (32), yaralandı. Mıryusuroglu'nun Azerbaycan'dan İnegöl'e akrabalarını ziyarete geldikten sonra parası bitince çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan'dan, İnegöl'de yaşayan yakınlarını ziyarete gelen Mırduvud Mıryusuroglu, 4 gün içinde parası bitince, ülkesine dönmek için iş aramaya başladı. Bir inşaatta çalışmaya başlayan Azerbaycan vatandaşı, inşaatın ikinci katına çıktığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Mıryusuroglu'nun düştüğünü gören inşaat çalışanları, yaralıyı panelvan araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mıryusuroglu'nun sol bacağının kırıldığı öğrenildi.Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

İnegöl\'de İnşaattan Düşen Azerbaycanlı Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de İnşaattan Düşen Azerbaycanlı Yaralandı - Son Dakika
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