İnegöl\'de İnşaattan Düşen Azerbaycanlı Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Mırduvud Mıryusuroglu (32), yaralandı. Mıryusuroglu'nun Azerbaycan'dan İnegöl'e akrabalarını ziyarete geldikten sonra parası bitince çalışmaya başladığı öğrenildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Azerbaycan'dan, İnegöl'de yaşayan yakınlarını ziyarete gelen Mırduvud Mıryusuroglu, 4 gün içinde parası bitince, ülkesine dönmek için iş aramaya başladı. Bir inşaatta çalışmaya başlayan Azerbaycan vatandaşı, inşaatın ikinci katına çıktığı sırada havalandırma boşluğuna düştü. Mıryusuroglu'nun düştüğünü gören inşaat çalışanları, yaralıyı panelvan araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mıryusuroglu'nun sol bacağının kırıldığı öğrenildi.Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)