İnegöl'de İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı

İnegöl\'de İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı
18.06.2026 17:04
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta merdivenden düşen işçi, kule vinçle aşağı indirilerek hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı site inşaatında merdivenden düşerek yaralanan Halil Ö. (46), kule vince takılı sepetle 5'inci kattan indirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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