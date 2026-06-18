İnegöl\'de İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı site inşaatında merdivenden düşerek yaralanan Halil Ö. (46), kule vince takılı sepetle 5'inci kattan indirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.