Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meşrubat fabrikasında üzerine şeker çuvalı düşen işçi yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 40 yaşındaki Erkan B, şeker çuvalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de İşçi Şeker Çuvalı Altında Kaldı - Son Dakika
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