İnegöl\'de İşçi Yüksekten Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
A.K. (56), Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda yapımı devam eden bir binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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