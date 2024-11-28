İnegöl'de Kaçak Telefon ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
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İnegöl'de Kaçak Telefon ve Sigara Operasyonu

İnegöl\'de Kaçak Telefon ve Sigara Operasyonu

Bursa'da otobüste 140 cep telefonu ve 475 sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2024 13:18
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün çeşitli yerlerine zulalanmış çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraların ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında A.Ç. yönetimindeki otobüsü durdurdu.

Araçtakileri indirerek arama yapan ekipler, yedek kaptanın uyuması için ayrılan bölme ile merdivenin altına gizlenmiş gümrük kaçağı 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara ve 300 paket sigara ele geçirdi.

Merdiven basamaklarının altına gizlenen paketler halindeki telefonların, kolaylıkla alınabilmesi için çamaşır ipleriyle birbirine bağlandığı görüldü.

Gözaltına alınan A.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri şehirlere gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Kaçak Telefon ve Sigara Operasyonu - Son Dakika

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