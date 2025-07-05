İnegöl'de Kadın Kocasını Bıçakla Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokakta H.Z, kocası Ş.Z. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından H.Z. kocasını bıçakla yaraladı.
H.Z'nin motosikletle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ş.Z. burada tedaviye alındı.
H.Z. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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