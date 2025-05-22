İnegöl'de Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cadden karşıya geçmeye çalışan Donara M. (45)'ye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Garip U. (26) yönetimindeki 16 BLL 232 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Donara M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Donara M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),