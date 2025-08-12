İnegöl'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen biber yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Yılmaz Ç. (56) yönetimindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyon, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: -Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),