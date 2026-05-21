İnegöl'de Kamyonet Şarampole Uçtu

21.05.2026 10:48
Sürücü alkol testini reddetti, 150 bin TL ceza aldı. Kazada hafif yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Aracın arka koltuğunda içki kutuları bulunan ve alkolmetre testini reddeden sürücüye, 150 bin TL para cezası kesildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabri K. (53) yönetimindeki 16 KLH 01 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sabri K., alkolmetre testini reddetti ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi tamamlanan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sürücüye alkolmete testini reddetmekten 150 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Kazada hasar gören ve arka koltuğunda içki kutuları bulunan kamyonet, çekici ile otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

