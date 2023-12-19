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İnegöl'de kavga: Market sahibi silahlı gruba engel oldu - Son Dakika
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İnegöl'de kavga: Market sahibi silahlı gruba engel oldu

İnegöl'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla ateş açtı. Kaçan 3 kişi markete sığındı. Market sahibi, silahlı gruba içeri girmemeleri konusunda ikna etti. Polis ekipleri kaçan grubun yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl\'de kavga: Market sahibi silahlı gruba engel oldu
19.12.2023 - 02:44,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla etrafa ateş açtı. Bu sırada koşarak bölgeden uzaklaşan 3 kişi, yakındaki bir markete sığındı. Arkasından markete girmeye çalışan ve birinin elinde tabanca bulunan diğer grubu ise kapının önünde karşılayan market sahibi konuşarak içeriye girmemeleri konusunda ikna etti. Olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri kaçan diğer grubun yakalanması çin çalışma başlattı.

Olay saat 23.20 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suyolu Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekmeli yumruklu kavga sırasında gruptakilerden biri belinden çıkardığı tabanca ile çevreye ateş açmaya başladı. Bunun üzerine 3 arkadaş, silahlı gruptakilerden kaçarak yakındaki bir markete sığındı, iş yeri sahibinden yardım istedi.

SİLAHLI KİŞİLERİN MARKETE GİRMESİNİ ENGELLEDİ

Gençleri takip eden ve birinin elinde silah bulunan diğer grup ise kısa sürede markete geldi. Bu sırada iş yerinin kapısına çıkan market sahibi Semih Ç. (30), gruptakilerle konuşarak içeri girmemeleri konusunda ikna etti. Grup araçla bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı marketteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gençlerin markete sığındığı, kavganın diğer tarafının markete geldiği ve iş yeri sahibinin grubu uzaklaştırarak kavgayı sonlandırdığı görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de kavga: Market sahibi silahlı gruba engel oldu - Son Dakika
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