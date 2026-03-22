İnegöl'de Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl-Domaniç kara yolu Gündüzlü Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Tahtaköprü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (56) yönetimindeki 16 PC 884 plakalı kamyonet, Gündüzlü Mahallesi'nden ana yola çıkan Sait D. (34) idaresindeki 16 LRZ 29 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sait D., itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan Sait D. ile yolcu konumundaki Ümit T. (37), Abdülkadir Ç. (34) ve Abdulmuttalip K. (38), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.