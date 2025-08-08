İnegöl'de Kaza: 6 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sedat U. (38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G.'nin (20) kullandığı 54 ACM 208 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler ile kamyonetteki Taha U. (10) ile otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),