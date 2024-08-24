İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı

Geniş Video İzle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, alkollü olduğu tespit edildi.

24.08.2024 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polislere dil dökerek, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi. Ekiplerin uğraşı sonucu alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilip, 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Oğuz S. (24) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nihat İ. (37) ve Adem S.'nin (19) hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Oğuz S., güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi.

Bir süre sonra ikna olan Oğuz S., alkolmetreyi üfledi. 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnegöl\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı
Kaynak: DHA

trafik, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:02 Tüm takımı satılığa çıkardılar Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi Tüm takımı satılığa çıkardılar! Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi
15:48 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi
15:39 Gökhan Çıra’nın kızı devlet korumasına mı alınacak Mahkeme talebi reddetti Gökhan Çıra'nın kızı devlet korumasına mı alınacak? Mahkeme talebi reddetti
15:20 Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi Ünlü Astrolog Ferdi Bozduman: Babam beni bayılana kadar kemerle döverdi
15:19 Bu nasıl gelenek Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu
15:11 Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı Ananesini öldüren Bedirhan Şener hakkında yeni karar: Psikiyatri gözlem süresi uzatıldı
15:07 Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 13:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement