İnegöl'de Köprü Altında Ceset Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprü altında erkek cesedi bulundu.
Mahmudiye Mahallesi'nde Bedre Deresi Köprüsü'nün altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede cesedin Ziya Balkan'a (38) olduğu tespit edildi.
Balkan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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