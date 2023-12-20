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İnegöl'de mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Memiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan muhtarın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İnegöl\'de mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu
20.12.2023 - 10:13,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mahalle muhtarı tarlasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, kırsal Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, tarlasına çalışmaya gitti.

Memiş'in uzun süre dönmediğini fark eden yakınları muhtarı aramak için tarlaya gittiklerinde Memiş'i hareketsiz vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Memiş'in cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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