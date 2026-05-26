İnegöl'de Makine Devrildi, İşçi Yaralandı
İnegöl'de Makine Devrildi, İşçi Yaralandı

26.05.2026 19:30
Bursa İnegöl'de bir palet fabrikasında devrilen makinenin altında kalan 65 yaşındaki işçi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında devrilen makinenin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Eski Bursa yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet Akif A.'nın (65) bacaklarına çalışma sırasında makine devrildi. Bacaklarından yaralanan işçi acı içerisinde yerde kalırken, durumu fark eden çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Güncel, Polis, Bursa, Yaşam, Son Dakika

