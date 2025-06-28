Bursa'nın İnegöl ilçesinde merada çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Gündüzlü Mahallesi'nde merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Merada Yangın Çıktı - Son Dakika
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