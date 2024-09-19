Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşadığı apartman dairesinde cansız bedeni bulunan kişinin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Cuma Mahallesi İshakpaşa Sokağı'nda bir apartmanda ikamet eden Mısır uyruklu Mossad Ragap (61), ailesi tarafından hareketsiz bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ragap'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ragap'ın kesin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Mısır Uyruklu Adamın Ölümü - Son Dakika
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