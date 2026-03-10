İnegöl'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
10.03.2026 23:09
İnegöl'de kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 1 aileden 4 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan, İnegöl istikametine giden Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A. (23) ile çocukları Henadi A. (4) ve Abdullatif A. (2) Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

