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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasisten geçtiği sırada devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Feridun Y. (26), ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
02.01.2024 - 00:59,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kasisten geçtiği sırada devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Feridun Y. (26), ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Feridun Y. (26) yönetimindeki 16 SF 462 plakalı motosiklet, kasisten hızlı geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşüp 20 metre sürüklenen genç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Feridun Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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