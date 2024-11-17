Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi 1. Cadde üzerinde Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile Emirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten yere düşen Emirhan A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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