İnegöl'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Y.E. (17) yönetimindeki 16 CAE 138 plakalı motosiklet, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde H.K'nin (12) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. (18) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
