İnegöl'de Odunluk Yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesinde odunlukta çıkan yangın, park halindeki elektrikli bisiklet ve kamyonete sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Ertunç Sokak'ta bulunan odunlukta çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, park halindeki elektrikli bisiklet ile 34 DY 059 plakalı kamyonete sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülürken, elektrikli bisiklet ile kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),