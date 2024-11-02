Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mesudiye Mahallesi'nden Alanyurt istikametine giden Nuri N. (20) idaresindeki 06 EC 1701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın içinden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Otomobil Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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