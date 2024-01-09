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İnegöl'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İnegöl'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede yakındaki bir işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı tabela üretim işletmesi ve üst katlarında hasar meydana geldi.

İnegöl\'de park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
09.01.2024 - 03:25,  Güncelleme: 03:25
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan ve bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Caner Sokak'ta park halindeki 59 ACD 356 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Kısa sürede aracı saran alevler, yakındaki bir işletmeye sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakika müdahale edilen yangın kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi, alevlerin sıçradığı tabela üretim işletmesi ve üst katlarında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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