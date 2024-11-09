İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokağı'nda O.Ç. (49) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli tarafından tabancayla ateş edilen O.Ç, bacağından yaralandı.

Çevredekiler tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.