İnegöl'de Silahlı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fırat D. ile Nurullah Y. (34) Mahmudiye Mahallesi'nde arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Fırat D. yanındaki tabancayla Nurullah Y'yi bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Kaçan şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Fırat D'nin bir kafede kahvaltı yaptığını tespit etti.

Zanlı, silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan Fırat D. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.