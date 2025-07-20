Bursa'nın İnegöl ilçesinde şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cevat Çelik idaresindeki 42 S 3970 plakalı tır, Bursa- Ankara kara yolu Mezit 7 mevkisinde, yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tırda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Şişe Yüklü Tırda Yangın - Son Dakika
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