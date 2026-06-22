Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek sokakta devam etti. Kemer ve ıstakalarla taraflar birbirlerine saldırırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırarak olayın büyümesini önledi. O anlar, evinin balkonundan izleyenler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Sokağa Taşan Kavga - Son Dakika
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