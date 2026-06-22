İnegöl\'de Sokağa Taşan Kavga

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kahvehanede başlayıp sokağa taşan kemerli, ıstakalı kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanede iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek sokakta devam etti. Kemer ve ıstakalarla taraflar birbirlerine saldırırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırarak olayın büyümesini önledi. O anlar, evinin balkonundan izleyenler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.