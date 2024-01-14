 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de Suriye uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de Suriye uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İnegöl\'de Suriye uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
14.01.2024 - 04:56,
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup genç kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mitrovica Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman El Racih (19) bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18) ise darbedilerek yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Suriye, İnegöl, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Suriye uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


00:37
Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı

Son Dakika
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
23:37 İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 05:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Suriye uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement