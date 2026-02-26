İnegöl\'de Tanker ve Tır Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tanker ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.A. (30) yönetimindeki 72 ABG 629 plakalı tanker, Bursa-Ankara kara yolunda M.K. (32) idaresindeki 01 AJA 513 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A, hastane gitmeyi reddedince sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
