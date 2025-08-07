İnegöl'de TIR'a çarpan otomobilde sürücü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Furkan P. (26) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Furkan P.'nin kontrolünü yitirdiği 16 ANM 282 plakalı otomobil, yolun sağındaki akaryakıt istasyonunda park halinde olan 34 JA 7602 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Furkan P., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Furkan P. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Furkan P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),