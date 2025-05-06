İnegöl'de TIR-Cip Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de TIR-Cip Kazası: 1 Yaralı

İnegöl\'de TIR-Cip Kazası: 1 Yaralı

İnegöl'de TIR'ın çarpması sonucu cipin sürücüsü yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

06.05.2025 14:21
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın, şerit değiştirirken yandan çarptığı cipin sürücüsü Resul C. (54), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Murat Y.'nin (47) şerit değiştirmek istediği 16 AYD 575 plakalı TIR'ı, aynı yöne giden Resul C. yönetimindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Savrulup refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı cipin sürücüsü Resul C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, her 2 araçta da hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de TIR-Cip Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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