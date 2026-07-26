İnegöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil karşı geçip ciple çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. Yenişehir yönünden İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet T. yönetimindeki 66 ADK 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçip Mustafa Eren A. yönetimindeki 16 JLT 04 plakalı cipe yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İnegöl-Yenişehir karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.